Soudan du Sud : Le Conseil de sécurité de l’ONU prolonge d’un an le mandat de la MINUSS

Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de prolonger jusqu’au 30 avril 2027 le mandat de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), chargée notamment de soutenir la stabilité du pays et de prévenir une reprise du conflit civil.

La résolution, adoptée par 13 voix pour et deux abstentions, celles de la Russie et de la Chine, prévoit une réduction des effectifs de la mission. Le plafond est désormais fixé à 12 500 militaires et 2 101 policiers.

Dans le texte adopté, le Conseil de sécurité indique qu’il pourrait envisager « d’autres ajustements » concernant les effectifs et les missions de la MINUSS, en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire sur le terrain et du niveau de coopération du gouvernement de transition sud-soudanais avec les Nations unies.

La résolution souligne également que le mandat de la mission onusienne reste centré sur la prévention d’un retour à la guerre civile, la limitation des violences et le suivi de la mise en œuvre de l’accord de paix au Soudan du Sud.

Le Conseil de sécurité a par ailleurs exhorté l’ensemble des parties à garantir, conformément au droit international humanitaire, un accès rapide, sûr et sans entrave de l’aide humanitaire dans toutes les régions du pays.

Les membres du Conseil ont enfin appelé à assurer la protection du personnel humanitaire, civil et médical, ainsi que des infrastructures, véhicules et équipements utilisés dans les opérations d’assistance.