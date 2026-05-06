Burkina Faso : TV5 Monde interdite pour désinformation et apologie du terrorisme

Le Burkina Faso a franchi un nouveau cap dans sa politique médiatique. Mardi, les autorités ont annoncé l’interdiction de diffusion de la chaîne française TV5 Monde, accusée de manquements graves dans sa couverture des violences jihadistes au Burkina Faso et au Mali voisin.

Dans un communiqué officiel, le président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, justifie cette décision par des « atteintes à la loi, à l’éthique et à la déontologie ». Les autorités reprochent notamment à la chaîne d’avoir diffusé des contenus jugés biaisés entre avril et mai 2026, incluant des images non vérifiées et une mise en avant supposée des actions de groupes armés.

Le Burkina Faso, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, multiplie depuis plusieurs mois les restrictions visant des médias étrangers. Le gouvernement affirme défendre sa souveraineté face à ce qu’il considère comme des tentatives de déstabilisation, dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu.

Le pays, tout comme le Mali et le Niger, réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel, fait face à des attaques répétées de groupes jihadistes, notamment le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, et l’État islamique au Sahel.

Les autorités burkinabè accusent TV5 Monde de contribuer à une « désinformation visant à ternir l’image de l’armée » et à « démoraliser » les forces de sécurité ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des civils engagés aux côtés de l’armée.

Cette décision intervient dans un contexte régional marqué par une dégradation sécuritaire. Fin avril, le Mali a été le théâtre d’attaques d’ampleur inédites, impliquant le JNIM et des groupes rebelles, fragilisant davantage les autorités militaires de Bamako.

TV5 Monde n’en est pas à sa première suspension dans la région. Déjà interdite temporairement à Ouagadougou en 2024, la chaîne est également suspendue au Mali depuis mai 2025.