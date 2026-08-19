Kenya : Un hélicoptère transportant des touristes s’écrase, aucun survivant

Un hélicoptère transportant des touristes s’est écrasé mercredi matin dans le centre du Kenya, faisant plusieurs victimes. Aucun des occupants n’a survécu à l’accident, a indiqué à l’AFP une source aéronautique, sans être en mesure de préciser leur nombre ou leur nationalité.

L’accident s’est produit à 09H13 locales (06H13 GMT) près du mont Ololokwe, dans le comté de Samburu, à environ 250 kilomètres au nord de Nairobi, selon l’Autorité kényane de l’aviation civile (KCAA).

L’appareil impliqué est un EC 130-B4, un modèle fabriqué par Eurocopter, devenu depuis Airbus Helicopters. Selon sa configuration, ce type d’hélicoptère peut accueillir un pilote et jusqu’à sept passagers.

« Je confirme qu’il y a eu un crash d’hélicoptère. Il n’y a aucun survivant », a déclaré la source aéronautique, sans fournir davantage d’informations sur les circonstances du drame.

La Croix-Rouge kényane a également confirmé son intervention sur les lieux. Dans un message publié sur X, elle a indiqué que ses équipes participaient aux opérations de secours à la suite d’un « événement aérien » et tentaient d’atteindre le site de l’accident.

Le mont Ololokwe, qui culmine à environ 2.000 mètres d’altitude, est considéré comme une montagne sacrée par la communauté samburu. Cette région, prisée des touristes pour ses paysages et ses activités de randonnée, propose également des excursions aériennes en hélicoptère.

Cet accident intervient quelques mois après un autre drame aérien au Kenya. Le 1er mars, six personnes, parmi lesquelles un député, avaient trouvé la mort dans le crash d’un hélicoptère dans l’ouest du pays.

Les autorités kényanes n’ont pour l’heure communiqué ni le bilan précis des victimes ni les causes de l’accident. Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes du crash.