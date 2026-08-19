Mali : La production industrielle d’or augmente de 30% 

La production industrielle d’or du Mali a enregistré une nette progression au premier semestre 2026, atteignant 23,5 tonnes, contre près de 18 tonnes sur la même période en 2025, soit une hausse d’environ 30%, selon les données du ministère malien des Mines.

Cette performance dépasse les prévisions établies par les autorités, qui tablaient sur une production de 21,2 tonnes pour les six premiers mois de l’année. Le pays se rapproche ainsi de son objectif annuel fixé à 43,2 tonnes, qu’il pourrait atteindre, voire dépasser, au rythme actuel.

La reprise intervient après une année 2025 marquée par un repli de la production industrielle, tombée à 42,2 tonnes, contre un record de 66,5 tonnes enregistré en 2023.

La mine de Fekola, située dans la région de Kayes, demeure le principal site aurifère du pays. Elle a produit 8,85 tonnes au cours des six premiers mois de l’année, devant la mine de Loulo, également implantée à Kayes, avec 6,9 tonnes.

Parallèlement, les autorités maliennes misent sur le développement de nouveaux projets pour renforcer la production nationale. Le Conseil des ministres a ainsi accordé en août un permis d’exploitation minière à grande échelle pour le projet aurifère de Menankoto, dans la région de Kayes.

Cette future exploitation devrait produire plus de 150.000 onces d’or par an à partir de 2028. Dans la région de Koulikoro, au sud du pays, le projet Kobada ambitionne quant à lui d’atteindre une production annuelle d’environ 162.000 onces, avec un démarrage prévu en 2027.

Ces nouveaux investissements doivent permettre au Mali de consolider sa position parmi les principaux producteurs d’or du continent africain et de soutenir les recettes tirées du secteur minier.