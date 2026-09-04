Afrique : La Chine ouvre son marché aux exportateurs africains

La suppression des droits de douane accordée par la Chine à plusieurs pays africains devrait favoriser les exportations vers le marché chinois en réduisant les coûts pour les entreprises du continent, estime Bill Blackie, dirigeant du groupe bancaire Standard Bank.

Entrée en vigueur le 1er mai, cette mesure bénéficie aux exportateurs de 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec Pékin. Selon Bill Blackie, des entreprises d’Afrique du Sud, du Kenya, du Zimbabwe et du Nigeria profitent déjà de cet avantage commercial.

L’exemple sud-africain illustre les retombées de cette décision. Une première cargaison de pommes a ainsi été dédouanée au port de Shenzhen Bay sans application du droit de douane de 10 % qui était auparavant en vigueur. L’opération aurait permis à l’importateur d’économiser près de 20 000 yuans, soit environ 2 976 dollars. Sur la base des volumes importés précédemment, les économies annuelles pourraient atteindre plus de 1,47 million de dollars.

D’autres produits africains bénéficient également de cette ouverture, notamment le café kényan, le tabac zimbabwéen et les produits dérivés d’os bovins exportés par le Nigeria.

Cette dynamique s’inscrit dans un rapprochement commercial croissant entre l’Afrique et l’Asie. D’après la dernière édition de l’Africa Trade Barometer de Standard Bank, 35 % des entreprises sondées dans dix marchés africains privilégient désormais des partenaires commerciaux asiatiques, contre 24 % en 2024. La Chine figure par ailleurs parmi les principales sources de produits et d’intrants importés pour 67 % des entreprises interrogées.

Bill Blackie souligne également le rôle grandissant du renminbi dans les échanges transfrontaliers. L’utilisation de la monnaie chinoise pourrait, selon lui, contribuer à alléger davantage les frais de transaction et à accélérer les règlements. Standard Bank propose déjà des services de paiement en renminbi dans dix marchés africains via le système chinois de paiement interbancaire transfrontalier (CIPS). Dans certains cas, les opérations peuvent désormais être finalisées en quelques minutes, contre plusieurs jours auparavant.