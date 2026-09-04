Ethiopie : 4,55 milliards de dollars grâce aux exportations agricoles

L’Ethiopie a tiré 4,55 milliards de dollars de revenus de ses exportations agricoles au cours de l’exercice budgétaire 2025/2026, a annoncé le 2 septembre la secrétaire d’Etat à l’Agriculture, Sophia Kassa.

Le café reste de loin le principal produit agricole exporté et la première source de recettes en devises du pays. Il a généré à lui seul 3,1 milliards de dollars sur la période.

Présentant le bilan du programme du ministère de l’Agriculture et les priorités pour l’exercice 2026/2027, Sophia Kassa a expliqué que la hausse de la production et de la productivité résultait notamment de la diffusion de techniques agricoles modernes et d’un approvisionnement plus régulier en intrants.

Dans ce cadre, quelque 20 millions de quintaux d’engrais chimiques ont été distribués directement aux petits exploitants et aux agro-pasteurs à travers le pays.

Le gouvernement a également poursuivi le développement de la culture du blé irrigué durant la saison sèche, tout en renforçant les filières nationales du lait et des œufs dans le cadre de l’initiative « Bounty of the Basket ».

Sur le plan environnemental, les programmes de restauration et de gestion des bassins versants mis en œuvre dans le cadre de Green Legacy Initiative auraient contribué à porter la couverture forestière nationale à 23,6 %. Ces opérations ont également favorisé la création d’emplois, notamment pour les femmes et les jeunes.

Pour le prochain exercice, la responsable a appelé à moderniser davantage les chaînes d’approvisionnement en intrants et à accélérer l’utilisation des nouvelles technologies agricoles. L’objectif est d’améliorer durablement les rendements, de renforcer la compétitivité des exportations et de consolider la souveraineté alimentaire du pays.