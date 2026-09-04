Nigeria : 37 morts lors d’une tentative de vol de pétrole dans le Delta du Niger

Au moins 37 personnes ont trouvé la mort jeudi dans le sud du Nigeria après avoir inhalé un produit pétrolier toxique lors d’une opération clandestine de siphonnage sur un oléoduc, selon une organisation de défense de l’environnement.

Le drame s’est produit à Okrika, près de Port Harcourt, dans l’État de Rivers, au cœur du Delta du Niger, principale région pétrolière du pays. La police locale a confirmé l’incident sans toutefois communiquer de bilan officiel.

Selon le Centre pour la défense des jeunes et de l’environnement (YEAC-Nigeria), des individus avaient illégalement raccordé un tuyau à une conduite transportant un produit pétrolier connu localement sous le nom de «carburant indorama», en provenance du complexe pétrochimique Indorama Eleme Petrochemical.

Alors qu’ils transvasaient le produit dans des embarcations, les victimes auraient inhalé des émanations toxiques provenant du carburant pompé sous haute pression. L’ONG affirme que plusieurs personnes restent portées disparues et que certains corps auraient été aperçus flottant sur le fleuve.

Les vols de pétrole et les actes de sabotage constituent depuis des décennies un problème majeur dans le Delta du Niger. Des réseaux clandestins percent régulièrement les oléoducs afin de détourner du pétrole brut, ensuite transformé dans des installations artisanales et illégales. Ces pratiques provoquent régulièrement des accidents meurtriers et aggravent une pollution déjà importante dans cette région.

L’opposition a lié ce drame à la dégradation de la situation économique du pays, marquée par une forte inflation, la hausse des prix du carburant et l’augmentation de la pauvreté depuis la mise en œuvre des réformes économiques du président Bola Tinubu.

Le YEAC-Nigeria a appelé à l’ouverture d’une enquête et exhorté les entreprises exploitant les infrastructures pétrolières à renforcer la sécurité de leurs installations. L’organisation demande également aux autorités de développer des alternatives économiques pour les populations locales, notamment à travers des projets de raffineries modulaires et la légalisation encadrée du raffinage artisanal.