RDC : Tshisekedi réaffirme le transfert de l’ambassade à Jérusalem

La République démocratique du Congo (RDC) a de nouveau annoncé son intention de transférer son ambassade en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem, à l’issue de la visite du président Félix Tshisekedi dans le pays.

Dans un communiqué conjoint publié après la rencontre, mardi à Jérusalem, entre Félix Tshisekedi et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, les deux gouvernements ont indiqué vouloir poursuivre leurs consultations en vue de l’ouverture d’une ambassade israélienne résidente à Kinshasa et du déplacement de la représentation diplomatique congolaise vers Jérusalem.

Les deux parties doivent désormais définir, par les canaux diplomatiques appropriés, les modalités nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions. Elles ont également réaffirmé leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales et de développer leur coopération.

Cette annonce n’est toutefois pas nouvelle. En septembre 2023, Félix Tshisekedi et Benjamin Netanyahu avaient déjà évoqué ce projet lors d’un entretien en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Il n’avait jusqu’ici pas été concrétisé.

Le transfert de l’ambassade placerait la RDC parmi le nombre restreint de pays ayant établi leur représentation diplomatique à Jérusalem, aux côtés notamment des États-Unis, du Guatemala, du Honduras, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Paraguay et des Fidji.

Israël revendique Jérusalem comme sa capitale « unique et indivisible », après l’annexion de la partie orientale de la ville à la suite de la guerre de 1967. Cette souveraineté n’est cependant pas reconnue par la majeure partie de la communauté internationale, qui maintient généralement ses ambassades à Tel-Aviv.

Par ailleurs, Israël a récemment reconnu la souveraineté du Somaliland, territoire séparatiste de Somalie, une décision qui a suscité de nombreuses réactions, notamment en Afrique et dans le monde musulman.