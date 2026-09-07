Soudan du Sud : 20 morts dans l’attaque d’une base militaire au Warrap

Une attaque contre une base militaire a fait au moins 20 morts vendredi dans l’Etat de Warrap, dans le nord du Soudan du Sud. Parmi les victimes figurent 16 militaires et policiers ainsi que quatre civils. Six assaillants ont également été tués au cours des affrontements, selon les autorités locales.

Un groupe d’hommes armés a pris pour cible une position des forces de sécurité, dans une région régulièrement secouée par des violences intercommunautaires. Ces dernières sont souvent liées à des représailles entre communautés et à des conflits autour du bétail. Les circonstances et les motivations précises de l’attaque restaient toutefois inconnues dans l’immédiat.

La région fait parallèlement face à une grave crise climatique. Les autorités du Warrap ont décrété vendredi l’état d’urgence en raison d’une sécheresse qualifiée d’« sans précédent ». Le déficit de précipitations a fortement affecté les récoltes et provoqué d’importantes pertes de bétail et de pâturages.

Face au risque d’une aggravation de l’insécurité alimentaire, les autorités locales ont sollicité l’aide du gouvernement central et de la communauté internationale, redoutant l’apparition d’une famine de grande ampleur. Le phénomène climatique El Niño fait par ailleurs peser de nouvelles menaces sur plusieurs régions d’Afrique de l’Est.

Ces difficultés surviennent alors que le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, traverse une période particulièrement délicate. Le pays doit notamment organiser en décembre des élections, les premières depuis son accession à l’indépendance.

Le processus électoral intervient dans un contexte politique fragile. L’accord de partage du pouvoir conclu en 2018 entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, qui avait mis fin à plusieurs années de guerre civile, est aujourd’hui fortement compromis. Riek Machar est détenu et poursuivi pour trahison, tandis que des affrontements sporadiques opposent encore les forces rivales.

La Commission des droits de l’homme de l’ONU au Soudan du Sud a récemment averti que les élections pourraient raviver les tensions et favoriser de nouvelles violences. Une mission d’enquête doit d’ailleurs se rendre cette semaine dans le pays pour évaluer la situation.