Rwanda : 14 milliards de dollars mobilisés pour moderniser l’agriculture

Le Rwanda veut accélérer la transformation de son secteur agricole grâce à un vaste programme d’investissements évalué à plus de 14 milliards de dollars. Plusieurs stratégies de financement à long terme ont été présentées à Kigali par les ministères de la Planification économique et de l’Agriculture et des Ressources animales, à l’occasion du Forum sur les systèmes alimentaires en Afrique (AFSF 2026).

Parmi les principaux dispositifs figure le Cadre d’investissement pour la gestion durable des paysages à l’horizon 2050, doté de 9,2 milliards de dollars. Une première phase, couvrant la période jusqu’en 2030, prévoit déjà 2,3 milliards de dollars d’investissements.

Le gouvernement a également dévoilé le cinquième Plan stratégique pour la transformation de l’agriculture (PSTA 5), qui s’étend jusqu’en 2029 et requiert environ 4,3 milliards de dollars. Près de 44 % de cette enveloppe devraient être apportés par le secteur privé.

À ces programmes s’ajoute le Plan d’investissement pour une agriculture intelligente face au climat à l’horizon 2030. Celui-ci identifie quelque 335,4 millions de dollars d’opportunités d’investissements privés directs destinés notamment à soutenir plus de 170 000 agriculteurs.

Ces différents mécanismes doivent permettre au Rwanda de renforcer la résilience de son agriculture face aux changements climatiques. Les financements serviront notamment à lutter contre l’érosion des sols et à développer des infrastructures d’irrigation à grande échelle.

Kigali ambitionne parallèlement d’accroître les recettes tirées des exportations agricoles. Le pays vise ainsi 1,5 milliard de dollars de revenus annuels à l’horizon 2029, après avoir franchi pour la première fois le seuil du milliard de dollars durant l’exercice 2025-2026.

Le Rwanda entend enfin s’appuyer sur les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, pour accélérer la modernisation et améliorer les performances de son secteur agricole.