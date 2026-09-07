Chine : DoGo Power étend ses activités au Mali 

L’entreprise chinoise DoGo Power, dont le siège est établi à Wenzhou, dans la province du Zhejiang, a officiellement lancé ses activités au Mali avec des solutions de stockage d’énergie à formation de réseau (« Grid-Forming »). Destinées aux entreprises, aux sites industriels et aux centrales électriques de grande capacité, ces technologies doivent contribuer à améliorer la stabilité du réseau malien et à accélérer sa transition énergétique.

Dans le cadre de son implantation, DoGo Power prévoit de travailler avec des partenaires locaux afin de favoriser l’accès aux énergies renouvelables et de soutenir la modernisation du système électrique national.

Le Mali reste confronté à d’importantes difficultés d’approvisionnement en électricité. Le taux d’électrification est inférieur à 50 % au niveau national et tombe sous les 30 % dans les zones rurales. Plus de 80 % de l’électricité produite repose en outre sur des groupes diesel, tandis que l’instabilité du réseau provoque régulièrement des coupures. À l’inverse, le pays dispose d’un fort potentiel solaire, avec plus de 3 000 heures d’ensoleillement par an en moyenne.

Les solutions proposées par DoGo Power sont conçues pour maintenir l’alimentation des équipements essentiels en cas de perturbations ou d’interruptions du réseau. Elles peuvent également être associées à des installations solaires et à des groupes diesel afin de réduire la consommation de carburants fossiles et d’augmenter la part des énergies renouvelables. L’entreprise cible ainsi aussi bien les réseaux isolés que les infrastructures électriques fragiles.

Pour accompagner son développement au Mali, DoGo Power prévoit de constituer des équipes locales chargées du service après-vente et de l’assistance technique. Ces équipes devraient intervenir à toutes les étapes des projets, de l’adaptation des solutions à leur installation, jusqu’à leur exploitation et leur maintenance.

Alors que les premiers équipements sont arrivés au port, l’entreprise chinoise entend poursuivre son expansion au Mali et, plus largement, sur le marché africain. Elle ambitionne de proposer des solutions adaptées aux besoins locaux afin de contribuer à la construction d’un système électrique plus fiable, plus propre et davantage accessible.

DoGo Power souhaite ainsi inscrire son implantation dans une stratégie de long terme et devenir un partenaire technologique du Mali dans le développement de son secteur énergétique.