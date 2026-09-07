Burkina Faso : Un espagnol kidnappé, la piste terroriste privilégiée

Les forces de sécurité burkinabè sont mobilisées pour retrouver et tenter de libérer un ressortissant espagnol enlevé vendredi, selon une source sécuritaire qui attribue le rapt à un groupe terroriste.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, cette source a confirmé l’enlèvement d’un « ressortissant occidental, en l’occurrence un espagnol », survenu le 4 septembre. Elle a précisé que les services de sécurité seraient engagés dans la collecte d’informations destinées à localiser l’otage et faciliter sa libération.

Aucune précision n’a pour l’heure été fournie sur l’identité de la victime, les circonstances de son enlèvement ou le lieu où elle aurait été capturée. Les autorités burkinabè n’ont pas non plus communiqué officiellement sur cette affaire.

Ce nouveau rapt intervient alors que le Burkina Faso reste confronté à une insécurité persistante, marquée depuis plus d’une décennie par des attaques de groupes armés dans plusieurs régions du pays.

Le dernier enlèvement ou incident meurtrier de grande ampleur ayant impliqué des ressortissants espagnols remonte à avril 2021. Le 26 avril de cette année-là, les journalistes espagnols David Beriain et Roberto Fraile, ainsi que leur confrère irlandais Rory Young, avaient été tués dans une attaque armée dans l’est du pays.

Les trois hommes réalisaient un documentaire consacré à la lutte contre le braconnage lorsqu’ils avaient été pris dans une embuscade sur l’axe reliant Fada N’Gourma à Pama. D’abord portés disparus, ils avaient ensuite été déclarés morts par les autorités espagnoles et burkinabè, qui avaient attribué l’attaque à des hommes armés.

Le nouvel enlèvement ravive ainsi les inquiétudes concernant la sécurité des ressortissants étrangers présents dans les zones exposées aux violences armées.