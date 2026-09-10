Espagne : 152 migrants secourus après deux semaines en mer

Les services espagnols de sauvetage maritime ont secouru dans la nuit de mercredi à jeudi un cayuco transportant 152 personnes, dont 15 mineurs, au large du sud de l’île d’El Hierro. Les passagers, partis de Gambie quinze jours plus tôt, ont affronté une forte houle et des vents violents durant leur traversée.

Un homme adulte a été retrouvé mort à bord de l’embarcation. A leur arrivée au port de La Restinga, dix rescapés ont par ailleurs nécessité des soins médicaux, notamment pour déshydratation, hypothermie, douleurs abdominales, désorientation et lésions cutanées. Sept d’entre eux ont été hospitalisés, selon les services d’urgence.

L’alerte a été donnée mercredi vers 19h20, signalant une embarcation en difficulté en mer. Deux bâtiments de secours, venus respectivement d’El Hierro et de La Gomera, ont été mobilisés, avec l’appui d’un hélicoptère chargé de localiser le cayuco, repéré à quelque 53 kilomètres de La Restinga.

Vers 21h00, le Salvamar Navia a récupéré les 152 occupants ainsi que la dépouille. Les sauveteurs ont ensuite entrepris de remorquer l’embarcation, mais les conditions météorologiques ont compliqué l’opération.

Un navire plus imposant, le Guardamar Polimnia, dépêché depuis La Gomera, est alors intervenu pour acheminer les rescapés vers le port de La Restinga. Face à la violence du vent et de la houle, les secours ont finalement renoncé à poursuivre le remorquage du cayuco, après avoir vérifié qu’il était vide, et l’ont laissé dériver.

Les survivants ont atteint le port vers 3h00. Le groupe comprenait 115 hommes, 22 femmes et 15 mineurs.

Selon leurs témoignages recueillis à leur arrivée, les passagers avaient quitté Bato Kunku, en Gambie, environ deux semaines auparavant. Ils sont originaires de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, notamment du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Conakry, du Mali et de la Côte d’Ivoire.

Cette nouvelle opération de sauvetage illustre une nouvelle fois les conditions extrêmement difficiles auxquelles sont confrontées les personnes empruntant la route migratoire maritime vers les Canaries.