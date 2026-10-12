Djibouti : Au moins 139 migrants décédés après un naufrage, selon l’OIM

Au moins 139 migrants ont péri et 84 autres restent portés disparus après le naufrage d’une embarcation transportant 305 personnes au large des côtes de Djibouti. Le bilan a été communiqué le 11 octobre 2026 par l’antenne locale de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), alors que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.

Selon l’organisation onusienne, le bateau assurait la traversée entre Djibouti et le Yémen lorsqu’il a chaviré dans la nuit du 8 au 9 octobre. Les autorités djiboutiennes maintiennent leurs efforts pour retrouver les personnes disparues, tandis que les chances de retrouver d’éventuels survivants demeurent incertaines.

L’OIM a fait état de 82 rescapés parmi les 305 personnes qui se trouvaient à bord. Le naufrage a ainsi fait au moins 139 morts, tandis que le sort de 84 passagers reste inconnu. Ce drame souligne une nouvelle fois les risques auxquels sont exposés les migrants empruntant les routes maritimes reliant la Corne de l’Afrique à la péninsule Arabique.

Le naufrage intervient dans un contexte de forte vulnérabilité des migrants qui traversent la mer Rouge et le golfe d’Aden à bord d’embarcations souvent surchargées. Les conditions de navigation, les capacités limitées de certaines embarcations et les risques liés à la traversée rendent ces déplacements particulièrement dangereux.