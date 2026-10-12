Terrorisme : Une similitude entre le Polisario soutenu par l’Algérie et le Hamas par l’Iran

Il y a une concordance de structure et de fait entre les deux organisations terroristes même si le contexte historique et idéologique sont différents.

Souvent dans les analyses géopolitiques des occidentaux, le Polisario est soutenu militairement, diplomatiquement, financièrement et logistiquement par l’Algérie depuis 1975. Le Polisario qui est basé à Tindouf sur le territoire algérien, le régime algérien parraine également les jihadistes de l’Etat islamique et Al Qaeda au Sahel, notamment au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Tchad et en Libye.

Pour Hamas, au Moyen Orient, il est appuyé militairement, financièrement et en formation par l’Iran depuis la fin des années 80, ainsi que d’autres organisations terroristes comme les Houthis, le Hezbollah Libanais…

Selon les experts, dans les deux cas, le parrain algérien ou iranien utilise ce soutien comme levier d’influence pour l’hégémonie régionale.

Malgré l’assistance de l’Algérie et l’Iran, les deux acteurs, armés, non-étatiques, Hamas et Polisario, restent des milices armées qui revendiquent des territoires imaginaires.

L’Algérie utilise historiquement le Polisario pour contrecarrer le Maroc en Afrique du Nord et obtenir un accès potentiel à l’océan Atlantique.

De la même manière, l’Iran soutient le Hamas dans le cadre de son « Axe de la Résistance » pour encercler Israël et étendre son influence au Moyen Orient.

Pour d’autres observateurs, l’Algérie et l’Iran partagent une posture diplomatique anti-occidentale, antisémite, et soutiennent tous les deux ces soi-disant causes ainsi que les jihadistes, uniquement pour avoir le contrôle sur leurs populations.