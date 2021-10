Côte d’Ivoire : l’ouverture officielle de la campagne principale de cacao 2021-2022 couplée avec l’ouverture de la campagne du café

Le prix bord champ du cacao pour la campagne principale 2021-2022 est fixé à 825 FCFA/Kg, tandis que celui du café est de 700 FCFA/Kg, a annoncé le directeur général du Conseil café-cacao (CCC), Yves Brahima Koné, lors d’une conférence de presse tenue vendredi à Abidjan.

Cette conférence de presse marque l’ouverture officielle de la campagne principale de cacao 2021-2022 couplée avec l’ouverture de la campagne du café, indique la presse locale.

Le prix du kilo de cacao fixé à 825 FCFA est inférieur à ceux de la campagne 2020-2021 qui étaient de 1000 FCFA/Kg pour la campagne principale et 850 FCFA/Kg pour la campagne intermédiaire.

Pour ce qui est du prix bord champ du kg de café, il est en hausse de 150 FCFA par rapport à celui de la campagne précédente qui était de 550 FCFA.

Faisant le bilan de la campagne écoulée, Yves Brahima Koné a relevé que «malgré les faibles ressources générées au titre du Fonds d’investissement en milieu rural (FIMR) à cause de la baisse des cours mondiaux du cacao, le Conseil du Café-Cacao a continué d’œuvrer à l’amélioration des conditions de travail et du cadre de vie des producteurs et de leurs communautés».