Zambie : 60 millions de dollars pour la relance économique (USA)

Le gouvernement américain a alloué plus de 60 millions de dollars à la Zambie pour soutenir ses efforts visant à relever les défis économiques auxquels elle est confrontée, a annoncé l’administratrice de l’Agence des États-Unis d’Amérique pour le développement international (USAID), Samantha Power.

«Trente millions de dollars serviront à stimuler le commerce et les investissements dans le pays et s’ouvrir sur les marchés étrangers, tandis que 20 millions de dollars iront aux petites et moyennes entreprises (PME)», a déclaré Mme Power à l’issue d’une audience accordée à Lusaka par le Président Hakainde Hichilema.

Elle a ajouté qu’un montant de 9 millions de dollars sera dédié aux efforts visant à faire face aux effets immédiats de la hausse des prix du carburant et de l’insécurité alimentaire, alors que 4 millions de dollars seront consacrés à la mise en place de certaines réformes juridiques visant à lutter contre la corruption.

«Le gouvernement américain s’est constamment engagé à soutenir les avancées démocratiques de la Zambie, notamment à travers sa contribution à résoudre les problèmes économiques, humanitaires et géopolitiques», a poursuivi Mme Power.