Somalie: 10 jours supplémentaires pour former un gouvernement

Le Parlement somalien a décidé lundi d’accorder un délai supplémentaire de 10 jours au Premier ministre, Hamza Abdi Barre, pour former son gouvernement.

La décision a été approuvée par 145 voix pour et une seule voix contre, lors d’une session à laquelle ont assisté 146 élus parmi les 275 Parlementaires somaliens.

Hamza Abdi Barre, qui disposait, selon la constitution, d’un délai de 30 jours suivant son approbation par les Parlementaires le 25 juin, a justifié ce retard par l’impact du long processus électoral.

« Afin de former un gouvernement de qualité et équilibré, il est nécessaire que je consacre suffisamment de temps à consulter divers responsables politiques du pays et de la société civile », a déclaré le Premier ministre dans un communiqué publié lundi.

Agé de 48 ans, Hamza Abdi Barre a été nommé le 15 juin par le nouveau président Hassan Cheikh Mohamoud, qui avait été élu président un mois auparavant.