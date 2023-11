Sénégal : Caravane ouest-africaine de sensibilisation sur le changement climatique 

Deux cent quatre représentants de la société civile originaires de cinq pays de la sous-région ouest-africaine séjournent actuellement à Tambacounda, ville de l’est du Sénégal, dans le cadre de la 5e édition de la caravane ouest-africaine de sensibilisation sur le changement climatique, l’accès aux terres et à l’eau, selon l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Tambacounda constitue la quatrième étape de cette caravane, qui a débuté le 6 novembre à Ouagadougou (Burkina Faso), à l’initiative du mouvement social appelé la Convergence globale des luttes pour la terre, l’eau et les semences paysannes ouest-africaines. Après avoir traversé Ouagadougou (Burkina Faso), Abidjan (Côte d’Ivoire), Bamako (Mali) et Tambacounda, la caravane se rendra dans deux autres villes du Sénégal (Linguère et Saint-Louis) avant de se conclure le 1er décembre à Banjul, la capitale de la Gambie.

La Convergence globale des luttes pour la terre, l’eau et les semences paysannes ouest-africaines, regroupant 16 pays de l’Afrique de l’Ouest en plus de la Mauritanie, organise tous les deux ans une caravane de sensibilisation dans les pays membres, axée cette année sur le thème du « changement climatique ».

Massa Koné, porte-parole de la Convergence, a alerté sur l’impact transversal du changement climatique, soulignant ses conséquences sur la souveraineté alimentaire, l’avancée du désert au nord, la sécheresse, le dérèglement de la pluviométrie et l’empiètement croissant de l’océan sur les terres.

Il a souligné que malgré ces défis, il se réjouissait de la qualité et de la diversité des participants à cette 5e édition de la caravane, provenant de mouvements sociaux, d’organisations paysannes, de groupements de producteurs et de transformateurs, ainsi que d’organisations de défense des droits humains.