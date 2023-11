Soudan : Plus de 5 millions d’enfants privés de droits fondamentaux, alerte l’ONU

La crise humanitaire au Soudan atteint des proportions alarmantes au Darfour, où plus de 5 millions d’enfants font face à des violations graves de leurs droits et à des risques de protection accrus en raison du conflit en cours, selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

La Directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell, a déclaré que le Soudan, en particulier le Darfour, est devenu un véritable cauchemar pour des millions d’enfants depuis plus de six mois. Des milliers d’entre eux sont ciblés, tués, blessés, maltraités et exploités quotidiennement en raison de leur appartenance ethnique, ce qui est inacceptable.

Depuis le déclenchement de la guerre le 15 avril, plus de 3 130 allégations de violations graves des droits de l’enfant ont été signalées dans le pays, dont la moitié au moins provient de la région du Darfour. Cependant, ces chiffres sous-estiment largement la réalité en raison des coupures de communication et du manque d’accès.

Les violations graves des droits de l’enfant au Darfour ont augmenté de 550% par rapport à l’ensemble de l’année 2022. Les meurtres et mutilations signalés au Soudan concernent à 51% des enfants du Darfour, et 48% de tous les cas de violence sexuelle au Soudan se produisent dans cette région. L’UNICEF continue de recevoir des rapports préoccupants sur le recrutement d’enfants soldats.

Russell a souligné que les enfants ont déjà assez souffert, et que les générations précédentes portent encore les cicatrices des cycles de violence antérieurs. Elle a appelé toutes les parties au conflit à cesser les combats et à respecter le droit international, soulignant l’urgence d’éviter que le Soudan ne devienne une crise oubliée.