Au moins trente terroristes d’Al-Shabab ont été tués et 40 autres blessés lors d’une opération menée par l’Armée nationale somalienne dans la région sud de Mudug.

Deux commandants d’Al Shebab figuraient parmi les personnes tuées lors de cette opération, avait indiqué samedi le ministère de l’Information somalien dans un communiqué.

Les bastions du groupe terroriste dans la région ont également été détruits au cours de l’opération, a ajouté la même source.

Par ailleurs, sept personnes dont des civils ont trouvé la mort et six autres ont été blessées lors de l’attentat suicide perpétré jeudi dernier devant une académie de police à Mogadiscio.

L’attaque, qui s’est produite dans une aire de repos, a été attribuée à un membre du groupe extrémiste Khawarij, a indiqué le commandement de la police somalienne.



Les opérations menées contre l’organisation terroriste al-Shabab en Somalie ont abouti à la neutralisation de 95 de ses membres, selon un autre communiqué. Le ministère somalien de la Défense a précisé que des interventions avaient eu lieu dans les régions de Central Shebelle, Galguduud et Mudug. Il a été rapporté que 95 membres de l’organisation avaient été neutralisés et que sept villages avaient été libérés. Parmi eux, 45 al-Shabab ont été neutralisés dans la région de Middle Shebelle et 50 dans d’autres zones.

Plus de 250 membres de l’organisation ont été neutralisés au cours des opérations de ce mois. Al-Shabab, fondé en 2004, est responsable d’attaques visant des hôtels, des institutions gouvernementales et des forces de sécurité dans plusieurs villes, y compris la capitale Mogadiscio. Les autorités somaliennes ont annoncé la poursuite des opérations des forces de sécurité contre cette organisation terroriste.