Nigeria : 14 pêcheurs nigérians tués dans la région de Bosso

Des jihadistes de Boko Haram ont tué 14 pêcheurs nigérians dans la région de Bosso, au Niger. Ces pêcheurs faisaient partie des milliers de Nigérians ayant fui les violences dans le nord-est de leur pays pour se réfugier au Niger, cherchant à échapper aux attaques des groupes terroristes.

L’incident s’est produit dimanche lorsque des pêcheurs originaires des villes nigérianes de Malam Fatori et Doron Baga, ont été capturés et tués par les terroristes de Boko Haram.

« Les 14 pêcheurs ont été égorgés par les terroristes de Boko Haram qui opèrent dans la région de Bosso », a déclaré Babakura Kolo, un membre de la milice anti-jihadiste. Selon Ibrahim Liman, un autre milicien, l’attaque a eu lieu à quelques kilomètres de Malam Fatori, un village du côté nigérian de la frontière.

Les attaques jihadistes, qui dure depuis plus de 15 ans, a causé plus de 40 000 morts et déplacé deux millions de personnes dans le nord-est du Nigeria. Parmi ces déplacés, 138 000 ont trouvé refuge au Niger, selon les Nations unies.

Les groupes jihadistes Boko Haram et l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) intensifient leurs attaques contre les bûcherons, éleveurs, pêcheurs et autres travailleurs, les accusant de collaborer avec les forces de l’armée et les milices locales. En mai, l’ISWAP avait tué des dizaines de pêcheurs sur des îles du lac Tchad, en représailles aux frappes aériennes contre leurs camps.