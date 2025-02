Côte d’Ivoire : Perpétuité requise en appel pour quatre accusés de l’attentat de Grand-Bassam

Le tribunal d’Abidjan a requis, mardi, en appel, la peine de prison à perpétuité à l’encontre de quatre individus impliqués dans l’attentat terroriste du 13 mars 2016 à Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire, un événement qui marquait le premier attentat de l’histoire du pays. Ces quatre accusés avaient déjà été condamnés à la même peine en première instance. Leur défense a toutefois plaidé pour leur acquittement.

Le procureur Bruno Aka Djévié a souligné, lors de cette nouvelle audience, que les accusés étaient responsables de divers actes criminels, notamment d’avoir hébergé les auteurs de l’attaque et d’avoir contribué au repérage des lieux de l’attaque à Grand-Bassam, une station balnéaire prisée des étrangers.

Pour rappel, l’attaque de Grand-Bassam a eu lieu le 13 mars 2016, lorsque trois assaillants armés de kalachnikovs ont fait irruption sur la plage de la ville, attaquant plusieurs restaurants fréquentés par des touristes et des civils. Les assaillants ont tué 19 personnes, dont 9 Ivoiriens, avant d’être abattus par les forces de sécurité. L’attaque, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb Islamique (Aqmi), a également fait 33 blessés.

Les quatre accusés en appel font partie d’un groupe de dix personnes condamnées en décembre 2022 lors du procès en première instance. Parmi eux, six avaient été condamnés par contumace, car elles étaient en fuite ou détenues au Mali. Ils avaient été reconnus coupables de « complicité d’assassinat », « complicité de tentative d’assassinat », « actes terroristes » et « détention illégale d’armes à feu et de munitions de guerre ».

L’attaque de Grand-Bassam a choqué la nation ivoirienne, marquant une étape douloureuse dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Le verdict final dans ce procès en appel sera rendu vendredi prochain, alors que la Côte d’Ivoire continue de faire face aux défis sécuritaires posés par le terrorisme dans la région du Sahel.

Avec cette nouvelle audience et les peines requises, le procès de l’attentat de Grand-Bassam semble se diriger vers une conclusion importante pour les victimes et leurs familles, tout en envoyant un message fort contre le terrorisme.