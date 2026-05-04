Kenya : Au moins 18 morts et 54 000 foyers touchés suite aux pluies torrentielles

Les inondations provoquées par des pluies diluviennes qui frappent actuellement le Kenya ont fait 18 morts au cours de la semaine écoulée, ont annoncé dimanche les autorités policières. La majorité des décès seraient liés à des noyades.

Selon le ministère de l’Intérieur, plus de 54 000 foyers sont touchés à l’échelle nationale, dont environ 6 000 dans la capitale Nairobi.

Les intempéries ont également provoqué d’importants dégâts matériels : des dizaines d’écoles et d’hôpitaux ont été inondés, tandis que 17 axes routiers ont été rendus impraticables.

Dans l’ouest du pays, des glissements de terrain ont contraint des milliers de personnes à quitter la région de la vallée du Rift. Les autorités ont par ailleurs appelé les populations vivant en aval des fleuves Tana et Athi à se déplacer vers des zones plus élevées, en raison de la montée des eaux et du niveau préoccupant des barrages hydroélectriques.

Le service météorologique kenyan met en garde contre la poursuite de pluies soutenues au cours des deux premières semaines de mai, aggravant les risques d’inondations et de nouveaux glissements de terrain.

Cette nouvelle vague de précipitations s’inscrit dans une saison des pluies particulièrement destructrice, débutée en mars. A la fin du mois, le pays comptait déjà plus de 100 victimes et d’importants dégâts matériels à travers plusieurs régions.