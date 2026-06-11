Guinée-Bissau : 23 millions d’euros mobilisés sur le marché régional de l’UMOA

La Guinée-Bissau a réussi mardi une nouvelle opération de financement sur le marché financier de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), en levant 15 milliards de FCFA, soit près de 22,9 millions d’euros, à travers une émission de titres publics.

Selon les données publiées par UMOA-Titres, cette levée de fonds a suscité un vif engouement des investisseurs. Les offres de souscription ont en effet atteint 81,3 milliards de FCFA (environ 124 millions d’euros), représentant un taux de couverture de 541,92 % par rapport au montant recherché.

L’opération s’est appuyée essentiellement sur des Obligations assimilables du Trésor (OAT) à trois ans, qui ont concentré la majeure partie des demandes des investisseurs. Malgré cette forte sollicitation, les autorités bissau-guinéennes ont conservé leur objectif initial en retenant uniquement les 15 milliards de FCFA prévus.

La répartition des montants attribués montre une participation importante des investisseurs de la sous-région. Le Bénin arrive en tête avec 5,08 milliards de FCFA retenus, suivi du Togo avec 5 milliards de FCFA. La Côte d’Ivoire a obtenu 2 milliards de FCFA, tandis que le Sénégal et le Burkina Faso ont respectivement souscrit pour 1,65 milliard et 1,2 milliard de FCFA.

Cette opération confirme l’attractivité des titres souverains bissau-guinéens sur le marché régional et illustre la confiance des investisseurs dans les perspectives de financement du pays.