Mali : Le pays mobilise 107 millions de dollars sur le marché régional

Le Mali a levé environ 107 millions de dollars, sur le marché régional des titres publics de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), à l’issue d’une émission réalisée mercredi. Le Trésor malien visait initialement 55 milliards de FCFA.

L’opération a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs, avec des soumissions atteignant 67,99 milliards de FCFA, pour un taux de couverture de 123,61 %, selon les données d’UMOA-Titres. Le règlement de l’émission est prévu jeudi.

Les obligations à trois ans ont représenté la principale composante de la levée, avec 40,23 milliards de FCFA obtenus à un rendement moyen de 7,69 %. Les obligations à cinq ans ont rapporté 10,94 milliards, à un rendement de 7,40 %, tandis que les bons du Trésor à un an ont permis de recueillir 9,33 milliards, avec un rendement de 4,89 %.

Les investisseurs maliens ont largement dominé l’opération. Ils ont souscrit à hauteur de 49,32 milliards de FCFA, soit 81,5 % du montant retenu. Le Burkina Faso arrive derrière avec 4,29 milliards, suivi de la Côte d’Ivoire (près de 4 milliards) et de la Guinée-Bissau (2,6 milliards). Le Sénégal et le Bénin ont apporté respectivement 183,85 millions et 104,47 millions de FCFA.

Cette nouvelle émission porte à 900,72 milliards de FCFA les ressources mobilisées par le Mali depuis le début de l’année à travers les adjudications de titres publics.

En intégrant deux emprunts obligataires placés directement auprès des investisseurs, le montant total atteint désormais 1.125,47 milliards de FCFA, soit près de 1,99 milliard de dollars. Le premier emprunt, lancé en février, avait rapporté 107,7 milliards de FCFA, tandis que celui de juillet a permis de lever 117,05 milliards.

Le Mali a ainsi réalisé 77,6 % de son objectif annuel, fixé à 1.450 milliards de FCFA. Il lui reste environ 324,5 milliards de FCFA à mobiliser d’ici à la fin de 2026.

Le programme de financement prévoit 27 émissions, dont 480 milliards de FCFA en bons du Trésor et 970 milliards en obligations. Cet objectif dépasse de 21,5 % les 1.193 milliards mobilisés en 2025.