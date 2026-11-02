Sahara occidental : Les récentes revendications militaires du Polisario relancent la question de sa qualification d’organisation terroriste

En revendiquant ouvertement des attaques et des bombardements contre des positions militaires marocaines dans plusieurs secteurs du Sahara occidental, les milices du Polisario affichent une stratégie de confrontation armée et de guerre d’usure, menée depuis le territoire algérien, après les vétos de la Russie et des Etats Unis qui ont mis fin à la Minurso.

Ces attaques engagent directement la responsabilité du régime militaire, dirigé par le général Saïd Chengriha, ainsi que celle du pouvoir civil incarné par le président Abdelmadjid Tebboune, qui doivent désormais assumer pleinement les conséquences de leurs choix et de leurs responsabilités.

Selon des informations publiées les 1er et 2 novembre 2026 par Sahara Press Service (SPS), l’organe de propagande de presse algérienne du Polisario, des unités sahraouies ont ciblé des positions militaires dans le secteur d’Oum Dreiga.

Selon SPS, dans un communiqué du ‘’ministère sahraoui de la Défense nationale’’ en arabe et en anglais, le mouvement ‘’indépendantiste’’ indique que des détachements avancés de ses combattants ont mené, à l’aube du dimanche 1er novembre, des bombardements concentrés contre des positions de l’armée marocaine dans la région d’Aglab El Kamouna. Le Polisario affirme avoir infligé d’importantes pertes humaines et matérielles aux forces marocaines, sans toutefois avancer de bilan chiffré ni fournir d’éléments indépendants permettant de vérifier ces affirmations.

SPS rapporte également plusieurs opérations revendiquées dans les secteurs de Mahbès et d’Amgala. Les 29 et 30 octobre 2025, des positions militaires marocaines auraient été visées dans les régions d’Akrara Atassa et de Lagued, tandis qu’une autre attaque aurait ciblé, dans la nuit du 30 au 31 octobre, un poste de commandement arrière dans la région de Gleib El Aach.

La multiplication des revendications d’opérations militaires du Polisario contre des positions de l’armée marocaine soulève de sérieuses interrogations sur la nature de cette organisation, ses méthodes et les menaces sécuritaires que représentent ses activités armées.

D’après des observateurs internationaux, cette escalade ravive le débat sur son éventuelle inscription sur les listes des organisations terroristes, au regard de ses pratiques militaires, de son recours revendiqué à la violence et de la stratégie de confrontation qu’il entend poursuivre avec le soutien de l’Algérie et de l’Iran.