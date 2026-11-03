Somalie : Le retrait des troupes ougandaises fragilise le dispositif sécuritaire international

L’Ouganda a annoncé jeudi le début du retrait de ses troupes de Somalie, après 19 ans d’engagement militaire dans le pays. Cette décision intervient dans un contexte de difficultés financières croissantes pour la mission de maintien de la paix de l’Union africaine (UA), fragilisée par le retrait du financement et du soutien logistique américains.

Dans une note diplomatique datée du 1er juillet, Washington a informé l’UA qu’il s’opposerait au renouvellement du mandat de la Mission d’appui et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie (AUSSOM) si celui-ci prévoyait le maintien du soutien logistique ou opérationnel des Nations unies. Les États-Unis ont notamment exprimé leur mécontentement face aux progrès jugés insuffisants du gouvernement somalien en matière de réforme du secteur de la sécurité et d’autonomie de ses forces armées.

Le retrait du financement américain a entraîné une réduction de 25 % du budget de l’UNSOS, dont les dépenses annuelles avoisinent les 500 millions de dollars. Ce dispositif assure notamment le ravitaillement, le transport des troupes et les évacuations médicales.

Le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense ougandaises, a indiqué que le retrait des soldats avait commencé, avec pour objectif un départ complet d’ici août 2027. « Après 20 ans de sacrifices et de nombreuses pertes humaines, nous transmettons la responsabilité de la sécurité à nos frères somaliens », a-t-il déclaré.

Initialement prévu pour le 31 décembre 2026, le désengagement américain a finalement été reporté. Washington a négocié une période de transition de 12 mois avec le Conseil de sécurité de l’ONU, prévoyant un retrait progressif du soutien logistique à partir de janvier 2027.

Cette évolution intervient alors que les combats reprennent dans le sud de la Somalie, notamment près de Burhakaba, dans la région de Bay, où de violents affrontements ont été signalés lundi.

Déployée pour la première fois en Somalie en 2007 dans le cadre de l’AMISOM, l’armée ougandaise a joué un rôle majeur dans la reconquête de territoires contrôlés par le groupe armé Al-Shabaab et la protection des infrastructures gouvernementales.

Depuis le lancement de l’AUSSOM, le 1er janvier 2025, la mission vise à renforcer les capacités des forces somaliennes afin qu’elles puissent progressivement assurer seules la sécurité du pays.