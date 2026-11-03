Nigeria : Cinq policiers tués dans une embuscade armée

Cinq policiers nigérians ont perdu la vie lundi soir dans une attaque menée par des hommes armés sur l’axe routier reliant Sokoto à Gusau, dans le nord-ouest du Nigeria. Les agents se rendaient dans l’Etat voisin de Zamfara lorsqu’ils sont tombés dans une embuscade tendue par leurs assaillants.

Selon les premières informations, les policiers voyageaient à bord d’un autocar du réseau de transport public de l’Etat de Zamfara. Leur véhicule a été intercepté par des hommes armés qui ont immédiatement ouvert le feu, ne laissant aucune chance aux occupants.

Le porte-parole de la police, Abdullahi Faruk, a confirmé le bilan de cinq morts. Les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue du centre hospitalier universitaire Usmanu Danfodiyo, à Sokoto.

Les policiers étaient en déplacement dans le cadre d’une mission spéciale de sécurisation des élections primaires du Congrès des progressistes (APC), organisées pour la circonscription sénatoriale de Zamfara Nord, dans la zone de gouvernement local de Kaura Namoda.

Ce nouvel épisode meurtrier met une nouvelle fois en lumière la fragilité de la situation sécuritaire dans le nord-ouest du Nigeria, une région confrontée à une recrudescence des violences attribuées à des groupes armés. Ces derniers multiplient les embuscades contre les voyageurs, les incursions dans les villages et les enlèvements contre rançon.

Les Etats de Zamfara, Sokoto, Katsina, Kaduna et Kebbi figurent parmi les territoires les plus régulièrement touchés par ces attaques. Malgré les opérations militaires et policières déployées pour contenir les groupes armés, les violences continuent de faire des victimes et d’entretenir un climat d’insécurité dans cette partie du pays.