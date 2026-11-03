Centrafrique : 63 ex-combattants de la CPC déposent les armes

Soixante-trois anciens combattants de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) ont volontairement remis leurs armes et munitions aux autorités centrafricaines, le 1er novembre 2026, dans le nord du pays. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), engagé depuis plusieurs années pour favoriser le retour à la paix.

Parmi les ex-combattants concernés figurent trois femmes, qui ont également choisi de rendre volontairement leurs armes aux autorités locales et aux équipes chargées de la mise en œuvre du programme.

Le gouverneur de la région de Yadé, dans le nord-ouest de la Centrafrique, Barthélemy Wilikon, a salué ce geste qu’il considère comme une avancée en faveur de la paix et de la stabilité. Il a félicité les anciens combattants pour avoir répondu à l’appel du président Faustin-Archange Touadéra.

Dans la foulée, le responsable administratif a exhorté les membres des groupes armés encore actifs à renoncer à la lutte armée et à rejoindre le processus de DDR afin de contribuer aux efforts de réconciliation nationale.

Cette opération de désarmement, qui se déroule dans le nord du pays, doit se poursuivre jusqu’au 8 novembre prochain. Elle constitue une nouvelle étape dans les efforts des autorités centrafricaines pour encourager le retour des combattants à la vie civile et consolider la sécurité sur l’ensemble du territoire.