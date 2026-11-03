Centrafrique : 63 ex-combattants de la CPC déposent les armes

Le gouverneur de la région de Yadé, dans le nord-ouest de la Centrafrique, Barthélemy Wilikon, a salué ce geste qu’il considère comme une avancée en faveur de la paix et de la stabilité. Il a félicité les anciens combattants pour avoir répondu à l’appel du président Faustin-Archange Touadéra.
Dans la foulée, le responsable administratif a exhorté les membres des groupes armés encore actifs à renoncer à la lutte armée et à rejoindre le processus de DDR afin de contribuer aux efforts de réconciliation nationale.
Cette opération de désarmement, qui se déroule dans le nord du pays, doit se poursuivre jusqu’au 8 novembre prochain. Elle constitue une nouvelle étape dans les efforts des autorités centrafricaines pour encourager le retour des combattants à la vie civile et consolider la sécurité sur l’ensemble du territoire.