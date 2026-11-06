France : L’opposant algérien Hichem Aboud entendu par un juge antiterroriste après une tentative de meurtre

L’opposant algérien Hichem Aboud a été entendu vendredi à Paris par un juge d’instruction antiterroriste dans le cadre de l’enquête sur une tentative de meurtre dont il aurait été la cible en février 2025 à Roubaix, dans le nord de la France, a constaté une journaliste de l’AFP.

Ancien officier des services secrets algériens devenu journaliste critique du pouvoir, Hichem Aboud vit en France depuis les années 1990, où il dispose d’un titre de séjour. Après un bref retour en Algérie en 2011, au cours duquel il avait lancé deux journaux finalement suspendus en 2013, il avait regagné la France sous la menace de poursuites judiciaires.

À l’issue de son audition, l’opposant a directement mis en cause le pouvoir algérien dans cette affaire. « Je n’ai pas d’autre ennemi que le régime algérien et ses relais », a-t-il déclaré à l’AFP, estimant que les personnes mises en cause ne le connaissaient même pas et ignoraient les raisons de leur mission.

L’enquête porte sur un projet d’assassinat qui aurait été découvert au cours d’investigations liées au braquage d’un musée près de Lyon, en novembre 2024. Selon des sources proches du dossier, les enquêteurs auraient identifié, à partir d’échanges sur la messagerie cryptée Signal, une équipe d’exécutants présumés. L’un d’eux aurait été chargé de tirer sur Hichem Aboud contre une rémunération de 10 000 euros.

En février 2025, les suspects se seraient rendus à Roubaix avec pour consigne de tuer l’opposant et une adresse précise. Le projet aurait finalement échoué en raison de son absence sur les lieux.

Trois jeunes sont poursuivis pour tentative de meurtre en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Un quatrième est mis en cause pour complicité de tentative de meurtre et association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Hichem Aboud a également indiqué qu’un juge antiterroriste était chargé d’une plainte avec constitution de partie civile déposée après une tentative d’assassinat présumée à Liège, en Belgique, en 2021.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions entre Paris et Alger, marqué par plusieurs dossiers sensibles, notamment la détention du journaliste français Christophe Gleizes et l’enlèvement en région parisienne, en avril 2024, de l’opposant algérien Amir Boukhors, connu sous le pseudonyme d’Amir DZ.