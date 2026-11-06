Niger-Mali : Tiani et Goïta réaffirment leur engagement à renforcer la coopération au sein de l’AES

Le président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, et son homologue malien, le général Assimi Goïta, ont coprésidé, jeudi 5 novembre 2026 à Niamey, une séance de travail élargie aux membres des délégations des deux pays. Cette rencontre a été consacrée au renforcement de la coopération bilatérale et aux défis auxquels fait face la Confédération des États du Sahel (AES).

En visite d’amitié et de travail au Niger, à l’invitation de son homologue, le dirigeant malien a d’abord eu un entretien en tête-à-tête avec le général Tiani, avant de participer à une réunion entre les deux délégations. Les discussions ont notamment porté sur la situation sécuritaire dans l’espace confédéral, la lutte contre le terrorisme et les perspectives de coopération dans plusieurs domaines stratégiques.

Présentant le communiqué conjoint à l’issue des échanges, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a souligné que cette visite s’inscrivait dans la tradition de concertation entre les deux pays voisins et traduisait leur volonté de consolider leurs liens d’amitié, de fraternité et de coopération.

Les deux chefs d’État ont dressé un bilan des défis sécuritaires et des progrès réalisés dans les domaines de la défense, de la diplomatie et du développement. Ils ont notamment réaffirmé leur détermination à poursuivre la consolidation de l’AES et salué les résultats obtenus par sa Force unifiée dans la lutte contre les groupes terroristes.

Les dirigeants ont également rendu hommage aux militaires et civils tombés dans les opérations de sécurisation, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Ils se sont par ailleurs félicités de la coordination diplomatique qui contribue à renforcer la visibilité et la position de la Confédération sur les scènes sous-régionale, régionale et internationale.

Sur le plan économique, les échanges ont porté sur la coordination des politiques publiques, la libre circulation des personnes et des biens, les infrastructures de transport, le développement agro-industriel ainsi que l’exploitation des ressources énergétiques et minières.

Les deux présidents ont enfin réaffirmé leur volonté d’éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes et condamné les tentatives de déstabilisation des États membres de l’AES, qu’ils attribuent à des mercenaires et à leurs soutiens étatiques étrangers.

A l’issue de la visite, Assimi Goïta a invité son homologue nigérien à effectuer une visite officielle au Mali. Une invitation acceptée par Abdourahamane Tiani, dont la date sera fixée ultérieurement par voie diplomatique.