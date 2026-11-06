Algérie : Le chef d’état-major a ordonné des enquêtes contre des officiers soupçonnés de collusion avec le pouvoir civil

Selon des informations circulant dans des cercles militaires, le général Saïd Chengriha, chef d’état-major des armées, aurait instruit la Sécurité militaire d’ouvrir des enquêtes discrètes sur plusieurs officiers supérieurs et subalternes soupçonnés d’entretenir des relations étroites avec la présidence de la République à El Mouradia.

Des officiers qui collaboreraient avec le pouvoir civil, au détriment de la hiérarchie militaire de l’état-major, seront accusés de participer à des pratiques présumées de corruption ou de haute trahison contre l’Etat.

L’objectif de cette opération serait d’identifier les officiers susceptibles d’être limogés, traduits devant les instances disciplinaires, ou dans des cas, placés en détention. Une liste serait déjà établie.

Selon les experts occidentaux, le chef d’état-major chercherait à réaffirmer l’autorité de l’armée et à démontrer qu’il demeure le véritable détenteur du pouvoir au sein de l’appareil sécuritaire et de décision d’Alger, malgré les prérogatives constitutionnelles du président civil Abdelmadjid Tebboune.