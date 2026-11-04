Niger : Le Gouverneur de Diffa réunit les responsables administratifs et sécuritaires

Le Gouverneur de la région de Diffa, le général Mahamadou Ibrahim Bagadoma,sur instruction du président Abdourahamane Tiani, a présidé le 4 novembre 2026, un Conseil régional de sécurité (CRS) extraordinaire consacré à l’examen de la situation sécuritaire dans la région.

Tenue au cabinet du Gouverneur, cette réunion a connu une participation élargie aux préfets, aux responsables départementaux des Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi qu’aux administrateurs délégués des communes. Aux membres statutaires du Conseil, notamment le Secrétaire général de la région, les responsables régionaux des FDS, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Diffa et le responsable régional de la Trésorerie, se sont ainsi joints les principaux responsables administratifs et sécuritaires de la région.

S’exprimant devant la presse à l’issue de cette rencontre, le Gouverneur, qui préside le CRS, a précisé que la situation sécuritaire générale constituait l’unique point inscrit à l’ordre du jour.

Cette concertation intervient dans un contexte marqué par la poursuite des efforts des autorités nigériennes en faveur de la protection des populations et de leurs biens, de la préservation de l’intégrité territoriale et du renforcement de la stabilité dans cette partie du pays.

Sur le terrain, les Forces de défense et de sécurité poursuivent leurs missions de surveillance, de sécurisation des zones sensibles et de protection des populations, notamment dans le cadre de l’opération NALEWA DOLÉ.

Au-delà du dispositif opérationnel, les autorités accordent également une place importante à la collaboration entre les forces de sécurité et les populations, à travers la vigilance citoyenne, le partage de renseignements et l’implication des autorités administratives et traditionnelles.

L’élargissement du Conseil aux différents responsables départementaux traduit ainsi la volonté de renforcer la coordination et la concertation entre les acteurs de la chaîne administrative et sécuritaire.

A Diffa, la sécurisation du territoire et la protection des populations demeurent des enjeux majeurs, étroitement liés aux perspectives de paix, de stabilité et de développement régional.